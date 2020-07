Payday 2 : un trailer explosif pour le nouveau DLC Breakfast in Tijuana

Sept ans après sa sortie, Payday 2 continue d'avoir droit à du contenu, sous la forme de nouveaux DLC. Aujourd'hui, Overkill nous dévoile le trailer pour Breakfast in Tijuana, un braquage un peu spécial. Dans ce contenu inédit, il ne sera pas question d'aller faire un hold-up, mais bien de sortir un membre du gang d'une prison de haute sécurité dans la ville de Tijuana. Après le braquage de San Martin, Jahrudin (le beau-frère de Vlad) s'est fait choper par les Federales, et enfermer entre quatre murs. Mais sans surprise, Vlad refuse qu'il y reste plus longtemps que nécessaire. Selon le studio, cette nouvelle mission pourra être jouée de manière discrète, ou bourrine, selon vos préférences. Le DLC contiendra en plus de nouveaux skins d'armes, ainsi que quelques mods et armes inédites, dont un pistolet, une smg et un fusil sniper. Si jamais vous n'avez pas encore essayé Payday 2, sachez qu'il est en ce moment disponible sur Steam avec une réduction de 90% soit 0.99€ au lieu de 9.99€. Le DLC dispose pour sa part d'une réduction de 23% et est affiché à 8.06€.