Paranormal Hunter : un nouveau jeu d'horreur en VR, jouable en coop, 1er trailer

Avec Halloween, les jeux d'horreur ou de flippe se multiplient ces derniers temps. Entre les skins dédiés pour la fête à la citrouille et les annonces qui tombent à pic, voici venir Paranormal Hunter, un survival horror en réalité virtuelle, développé par le studio japonais EALoGAMES. Prévu sur Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, et Windows Mixed Reality, Paranormal Hunter est un jeu qui nous mettre dans la peau de ces chasseurs de fantômes qui vont se retrouver dans des lieux abandonnés, le soir lorsqu'on n'entend plus un son. Avec une lampe-torche et quelques appareils pour mesurer la présence de spectre, le joueur va devoir prendre son courage à deux mains pour s'aventurer dans ces couloirs sombres où l'on peut faire des rencontres déplaisantes. Attendu pour 2023 en Early Access, Paranormal Hunter a cette particularité d'être jouable en coop', histoire que l'aventure soit moins flippante, ou du moins plus supportable...