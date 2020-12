Outward : c'est étonnant mais le jeu a franchi le million d'exemplaires vendus

RPG en monde ouvert disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis le 26 mars 2019, Outward est un jeu surprenant à bien des égards. Tout d'abord parce que le jeu n'a pas été bien accueilli par la presse spécialisée qui lui a attribué un méchant 67% de moyenne sur Metacritic, alors que chez nous, chez JEUXACTU, il avait obtenu la note très convenable de 14/20. Le User Score fait un peu mieux puisque le jeu obtient de la part des joueurs un joli 7.2/10. C'est d'ailleurs grâce à eux que Deep Silver et le studio Nine Dots Studios peuvent se féliciter d'avoir franchi le seuil du million d'exmplaires vendus, un succès que Guillaume Boucher-Vidal, le PDG de Nine Dots Studios, n'attendait pas vraiment. Il s'est laissé aller à quelques confidences :





Il est difficile de trouver les mots pour exprimer votre ressenti lorsque quelque chose qui semblait impossible vous arrive. Après l'échec de nos deux précédents jeux, je n'avais pas de très grandes ambitions et je me disais que si on vendait 100 000 exemplaires, ce serait déjà un progrès formidable.



En avoir vendu dix fois plus, ça me semble irréel. Outward n'est pas un jeu parfait ; il a du cœur, mais nous n'avions que peu de moyens. Maintenant nous avons plus d'expérience, nous avons un public et nous avons plus de moyens que jamais. Je suis très enthousiaste quand je réfléchis à ce qui viendra ensuite.







Dans cet élan d'enthousiasme, le studio en a profité pour révéler l'arrivée d'un nouveau DLC, Les Frères de feu, où les joueurs vont devoir reconstruire la ville de Sirrocco, après qu'elle aiyt été ravagée par une éruption volcanique. On nous annonce une difficulté accrue, des ennemis inédits, mais surtout une histoire inédite ! Un carnet de développeurs a d'ailleurs été publié il y a quelques jours.