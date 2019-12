Nintendo Switch : Saber Interactive (The Witcher 3) a d'autres jeux pour la console

"





" Tous ces efforts n'ont pas empêché les mauvaises langues de troller le jeu, malheureusement. Avant d'ajouter : "Nous avons dû réécrire les algorithmes dont dépendent la gestion et le rendu de l'herbeNous avons également retouché le niveau de détail des arbres, l'éclairage ainsi que les ombres. , avait-il expliqué. Après avoir revu à la baisse le nombre de PNJ, certains collègues ont fait remarquer que les niveaux étaient devenus vides, plus particulièrement Novigrad et Toussaint. Nous avons alors réintroduit la plupart des choses que nous avions supprimées et réfléchi à des optimisations pour augmenter le framerate.

Nos confrères de GameReactor ont récemment eu l'occasion de s'entretenir avec Saber Interactive, le studio derrière le portage de The Witcher 3 : Wild Hunt sur Nintendo Switch. Et à en croire Tim Willits, d'autres jeux destinés à la console hybride de Kyoto sont actuellement en gestation. "Je ne peux rien annoncer pour le moment, mais nous aimons cette console, et nous sommes en train de développer des nouveaux jeux dessus", a déclaré le Chief Creative Officer du studio. Cette réponse faisant suite à la remarque selon laquelle Saber Interactive pourrait être tenté de créer ses propres licences, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les jeux en question ne soient pas des portages ; du moins, pas tous.Dernièrement, le président Matthew Karch avait évoqué le défi qu'avait représenté The Witcher 3 : Wild Hunt sur Nintendo Switch.Au terme de notre premier portage, le jeu tournait à 10fps, nécessitait 50% de mémoire en plus que celle dont dispose la console, et faisait 20 Go de plus que la taille maximale d'une cartouche Nintendo Switch [32 Go, ndlr]