Ninja Master's : un fantôme de la Neo Geo refait surface dans une version modernisée

SNK continue d’exploiter son riche catalogue NeoGeo avec la renaissance d’un autre titre culte, à savoir Ninja Master’s The Scroll of the Ninja Emperor, sorti à l’origine en 1996 sur Arcade. Ce dernier fait donc son grand come-back à travers une version modernisée prévu sur Steam, et surtout intégrée au label NEOGEO Premium Selection. L'occasion de remettre en lumière un jeu longtemps resté dans l’ombre des grandes licences de SNK comme KOF ou Samurai Shodown. Pour cette version Steam, SNK ne s’est pas contenté d’un simple portage, puisque le jeu intègre désormais un rollback netcode, ainsi que des salons pouvant accueillir jusqu’à 9 joueurs. D'ailleurs, plusieurs formats de tournois sont également proposés, allant de l’élimination simple au système round-robin. Mais ce n'est pas tout, le contenu solo a lui aussi été enrichi avec un mode entraînement beaucoup plus complet, incluant la gestion de la vitesse du jeu pour travailler les timings, ainsi qu’un mode "Time Attack" pour les joueurs les plus exigeants. Un mode galerie permet également de consulter illustrations et documents de développement.









Côté casting, on retrouve les 12 combattants originaux, dont Sasuke, Kamui, Kasumi ou encore Raiga, chacun disposant de styles très distincts allant du rushdown rapide au contrôle de zone en passant par les personnages lourds à fort impact. Les boss Ranmaru et Nobunaga sont également de la partie, avec des capacités nettement surpuissantes par rapport au roster classique. Par c contre, aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée, mais le jeu est attendu prochainement sur Steam au prix de 19,99€, avec déjà une page de wishlist disponible.

























