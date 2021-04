Ninja Gaiden Master Collection : encore un trailer qui ne fait pas dans la dentelle, de l'action pure et dure

Ninja Gaiden : Master Collection baptisée "Action Trailer". Quand on connaît l'historique de la série, on sait que les 2 minutes 38 ne vont pas se résumer à des bisous dans le cou. Ici, l'éditeur rappelle toute ce qui fait le charme de la licence, à savoir sa violence et son extrême brutalité au moment de découper l'adversaire. Mais Ninja Gaiden, c'est aussi l'exigence : la moindre attaque donnée dans le vide, et c'est la moitié de la barre de vie qui s'envole. Bref, la rigueur est de mise.



On profite de l'occasion pour rappeler que Ninja Gaiden : Master Collection réunira Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3 : Razor's Edge, ainsi que leurs DLC respectifs, avec Ayane, Momiji, Rachel, Kasumi, et l'éternel Ryû Hayabusa comme personnages jouables. Sortie fixée au 10 juin sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.





Koei Tecmo a eu la bonne idée de mettre en ligne une toute nouvelle vidéo de