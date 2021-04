Ninja Gaiden Master Collection : un nouveau trailer brutal, ça découpe dans tous les sens

Ninja Gaiden : Master Collection s'offre une nouvelle vidéo on ne peut plus brutale. Couverte de sang, la séquence présente les personnages que l'on pourra incarner dans cette compilation, à savoir Ayane, Momiji, Rachel, Kasumi, et l'éternel Ryû Hayabusa. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, on rappelle que Ninja Gaiden : Master Collection comprendra Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 : Razor's Edge ainsi que leurs DLC respectifs. Le mois dernier , on apprenait l'existence d'une édition Deluxe (où figurera la B.O. du jeu et un artbook numérique), et la possibilité de profiter de chaque épisode en 4K 60fps sur Xbox One X. Enfin, n'oublions pas de préciser que Ninja Gaiden : Master Collection est aussi prévu sur PS4, Nintendo Switch et PC.