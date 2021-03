Ninja Gaiden Master Collection : de la 4K et du 60fps sur Xbox One X, une édition Deluxe dans les tuyaux

Annoncé le mois dernier lors du Nintendo Direct, Ninja Gaiden : Master Collection tournera en 4K 60fps sur Xbox One X. C'est en effet ce que révèle le Microsoft Store (merci à Video Games Chronicle ), où il est également précisé que la compilation fera l'objet d'une édition Deluxe. Cette dernière comprendra un artbook numérique ainsi que la B.O. du jeu.On profite de l'occasion pour rappeler que Ninja Gaiden : Master Collection regroupera Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 : Razor's Edge, et que ceux qui le précommanderont auront droit à une ristourne. Naturellement, chaque épisode sera accompagné de tous ses DLC. Tout ça sortira le 10 juin prochain non seulement sur Xbox One, mais aussi sur PC, Nintendo Switch et PS4.Il y a plus d'un an, Fumihiko Yasuda (le réalisateur de la série) confiait à IGN son envie de développer un nouvel épisode. "Les membres originels qui ont travaillé sur Ninja Gaiden veulent faire un nouveau jeu, avait-il indiqué. Nous savons que les fans souhaitaient plus un Ninja Gaiden qu'un Nioh 2. Maintenant, nous avons beaucoup de jeux de ninjas comme Sekiro et nous y voyons beaucoup d'inspirations... Alors, un jour, nous espérons vous annoncer de bonnes nouvelles." Les Xbox Series et la PS5 pourraient être le prétexte parfait.