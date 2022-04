Neverwinter Dragonbone Vale : on vous fait gagner 10 codes par plateforme

CONCOURS 🎁



Sorti en janvier dernier sur PC, puis un mois après sur PS4 et Xbox One, Neverwinter Dragonbone Vale est la 22è extension de cette grande saga qu'est Neverwinter. L'une des grandes particularités du jeu réside dans son antagoniste, Valindra Shadowmantle, qui fait son grand retour et a décidé cette fois-ci de s'allier au Culte du Dragon dans les Monts de l'Épée dans le but de changer les dragons en morts-vivants sur tout Faerûn. En plus du retour de ces ennemis bien connus du jeu, Dragonbone Vale permet aussi de découvrir nouvelle zone dans laquelle on va pouvoir faire mumuse avec une toute nouvelle mécanique de grappin. Il y a aussi la mise en place d'un système de réputation inédit pour obtenir des récompenses, une nouvelle épreuve à 10 joueurs mettant en scène Valindra, de nouvelles rencontres héroïques et bien plus encore ! Pour pouvoir en profiter correctement, Perfect World, Cryptic Studios et Jeuxactu ont le plaisir de vous offrir 30 codes (10 par plateforme), permettant de récupérer le pack "Cauchemar de Neverwinter" dans lequel on trouve Compagnon la monture Destrier noir mystique lourd et le loup sanguinaire vicieux. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le compte Twitter de Jeuxactu et de suivre les instructions du concours. Un simple RT + follow suffit. Le code expirera le 31 décembre 2023.