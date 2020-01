NBA 2K18 : les serveurs fermeront définitivement dans quelques jours

Dernier épisode de la franchise à avoir été vendu sur PS3 et Xbox 360, NBA 2K18 va bientôt voir ses serveurs mis hors-ligne comme l'annonce 2K Games. Il va donc falloir passer aux opus plus récents pour profiter du multijoueur. Selon l'éditeur, les serveurs de NBA 2K18 fermeront leurs portes dès le 18 janvier prochain, ce qui empêchera les joueurs d'utiliser les fonctionnalités en ligne, tandis que les modes offrant normalement des VC distribueront désormais des SP. Si jamais vous voulez continuer à marquer des paniers, on vous suggère de vous orienter vers NBA 2K20 dont le test de la rédaction est disponible à cette adresse.