Mortal Kombat Onslaught : un jeu mobile pour célébrer les 30 ans de la série, 1ères infos

et fait partie des cinq jeux de

combat

les plus populaires sur iOS et Android. Soit. La sortie de Mortal Kombat : Onslaught est programmée pour 2023. D'ici là, on aura sans doute eu droit à un trailer, des images et des nouvelles informations.





Mortal Kombat : Onslaught, un jeu mobile qui débarquera donc sur iOS et Android. Manifestement, il s'agira d'un RPG de collection où "les joueurs devront constituer une équipe de combattants à partir d'une vaste liste de personnages, pour empêcher une sombre et dangereuse menace de faire des ravages à travers les royaumes." On nous promet une expérience narrative solide et des cinématiques au niveau.Comme pour se justifier, l'éditeur précise qu'à ce jour, le free-to-play Mortal Kombat Mobile (2015) compte plus de 150 millions de téléchargements