Minecraft Legends : la série se met à la stratégie, un 1er trailer avec du gameplay

Minecraft Legends, la première incursion de la série dans le genre de la stratégie. Co-développé par Mojang Studios et Blackbird Interactive, le jeu demandera de défendre l'Overworld en dirigeant ses troupes. "V

L'histoire retiendra que c'est au Xbox & Bethesda Games Showcase qu'a été annoncéous découvrirez un pays à la fois familier et mystérieux, riche de biomes luxuriants et de ressources inestimables, explique le communiqué officiel. Mais ces terres magnifiques sont en proie à un changement terrible : l’invasion des piglins a commencé et menace de corrompre l’Overworld. À vous de vous faire des amis inattendus, dont certains que vous reconnaîtrez si vous avez joué à Minecraft, pour former de précieuses alliances et mener des combats stratégiques contre les envahisseurs venus du Nether."

Les développeurs indiquent que le jeu s'adressera aussi bien aux fans de la licence qu'aux néophytes. "Si vous aimez jouer avec vos amis, vous pourrez profiter de la campagne en coopération en ligne ou du multijoueur compétitif, nous vous en dirons plus sur ce dernier au cours de l’année", nous promet-on. Minecraft Legends sortira en 2023 sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et PC.