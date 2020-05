Metroid Prime Trilogy : une sortie sur Switch imminente ? Un indice le laisse penser

Metroid Prime Trilogy pourrait bien arriver sur Nintendo Switch dans les semaines à venir. Sortie initialement sur Wii en 2009, cette compilation qui regroupe Metroid Prime, Metroid Prime 2 : Echoes et Metroid Prime 3 : Corruption a également eu droit aux honneurs sur Wii U en 2015. Depuis, plus rien. En attendant l'arrivée de Metroid Prime 4 (dont le développement connaît de sérieux remous), Nintendo pourrait donc être tenté par un portage de Metroid Prime Trilogy sur sa console hybride.Une rumeur qui ne date pas d'hier et qui a pris un peu plus de poids avec le revendeur suédois Inet . En effet, ce dernier a mis en ligne une fiche indiquant que le titre arriverait le 19 juin prochain, avant de tout supprimer au bout de quelques heures. A noter que c'est ce même site qui fut le premier à dégainer une fiche dédiée à Metroid Prime Trilogy, peu après que Reggie Fils-Aimé a été aperçu avec un t-shirt Metroid lors des Game Awards de 2018.