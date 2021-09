Marvel VS. Capcom 2 : bientôt un remaster ? Capcom, Marvel et Disney ont entamé des discussions

Jeu de baston en 2D culte signé Capcom sorti en 2000 en Arcade puis dans la foulée sur Dreamcast, et deux ans après sur PS2 et Xbox, Marvel vs Capcom 2 est considéré pour beaucoup de spécialistes comme un classique du Versus Fighting, une référence même dans le cross-over. Avec le succès du Marvel Cinematic Universe depuis maintenant près de 10 ans, certains aimeraient faire revenir la licence et ce titre en particulier. C'est du moins ce que Mike Mika, le Président du studio Digital Eclipse, a fait savoir lors d'une émission chez GamerHubTV. A en croire le bonhomme, c'est cet épisode précis que la communauté souhaite revoir, d'autant qu'il a été retiré de la vente en 2013, sans doute pour des droits de licence. Mais pour qu'un retour, et un remaster se fasse, il faut bien entendu l'accord des deux sociétés que sont Capcom et Marvel, sans compter que désormais Disney a aussi son mot à dire. On sait en revanche que la demande a été faite, que le projet doit être viable et bien présenté. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et même toucher du bois, car le retour de Marvel vs Capcom 2 sur le devant de la scène serait une excellente nouvelle...