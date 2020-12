Magician Lord : la bande-son arrive sur Vinyle en 2021, il est déjà collector

Il n'y a que les boomers (ou les gens de bon goût, allez savoir) comme nous qui peuvent sauter de joie quant à l'annonce de l'arrivée de la bande-son de Magician Lord au format vinyle ! Titre emblématique du catalogue NeoGeo, Magician Lord fait surtout partie des tous premiers jeux à sortir sur la Rolls Royce des consoles, c'était le 26 avril 1990, une époque où la machine de SNK mettait des gifles à n'importe qui sur le marché en termes de rendu et de qualité. Mais passons ces détails techniques puisque l'OST, déjà annoncé depuis septembre dernier sous label Wayo Records, est désormais disponible en précommande en France à la fois chez Amazon et Fnac pour une sortie le 29 janvier 2021. Bien sûr, celles et ceux qui ne possèdent pas de platine peuvent se tourner vers la version CD, sachant que si vous optez pour cette option et que vous êtes suffisamment rapide, vous pouvez encore bénéficier de l'illustration inédite réalisée par Eisuke Ogura (ancien designer chez SNK), sur support rigide, et dédicacée par l’artiste.











On rappelle que c'est Nicolas Horvath, un pianiste et compositeur français (43 ans aujourd'hui) qui s'est chargé de la BO. Elle contient d'ailleurs 19 pistes (pour une durée d'un pe plus de 36 minutes) et sont proposées dans leur version d'époque, à savoir en chiptune Neo-Geo. Sachez toutefois que qu'en plus des pistes originales, une suite pour piano a été enregistrée spécialement pour cette édition, et dont un extrait a été partagé sur YouTube. Bref, si vous êtes un amoureux de la NeoGeo comme nous, il est impossible de passer à côté de ce collector qui est également là pour pour fêter les 30 ans de la Neo Geo.