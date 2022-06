Luto : un nouveau trailer pour le jeu d'horreur à la PT Silent Hills, c'est toujours aussi angoissant

Broken Bird Games. Forcément, on pense tout de suite au P.T. Silent Hills de Hideo Kojima qui avait marqué les esprits sur PS5 au moment de sa sortie en 2014. D'après ce que l'on nous explique, on incarnera un personnage qui ne parvient pas à sortir de sa propre maison. Le but sera donc de trouver un chemin pour s'en échapper, sachant que les sens de notre protagoniste seront mis à rude épreuve.



Luto évoquera différentes phobies (monophobie, claustrophobie, agoraphobie, nyctophobie) tout en soignant la narration, sans oublier le thème principal du jeu qu'est la dépression. Bref, vous l'aurez compris : ici, il ne sera absolument pas question de se balader dans le Royaume Champignon. Sortie toujours prévue pour cette année sur PC, PS4 et PS5.





Annoncé il y a plus d'un an maintenant , Luto s'est offert un second trailer dans le cadre du Future Games Show 2022. Pour ceux qui l'auraient oublié - et on ne leur en voudra pas - il s'agit d'un jeu d'horreur en vue subjective développé par