Luto : un jeu d'horreur en vue FPS annoncé sur PlayStation, encore plus flippant que PT Silent Hills ?

Broken Bird Games mettra l'accent sur la démence, l'angoisse et la dépression, tout ça dans un univers on ne peut plus obscur. Prisonnier de ses souvenirs les plus sombres, le joueur devra apaiser son esprit pour ne pas plonger définitivement dans la folie. Luto, présenté également comme une aventure narrative, est prévu sur PlayStation et PC à une date encore inconnue. Pour le moment, on ignore s'il sortira sur PS4, sur PS5, ou les deux.