Live a Live : fin de l'exclu Nintendo Switch, le JRPG arrive sur d'autres consoles

Sorti le 22 juillet 2022 exclusivement sur Nintendo Switch, Live a Live va faire l'objet d'un portage vers d'autres plateformes. Square Enix vient en effet d'annoncer l'arrivée de son J-RPG sur PC, PS5 et PS4 pour le 27 avril prochain et qui permettra à d'autres publics de profiter de ses graphismes en HD-2D. Il y a aussi cette DA si particulière qu'on retrouve avec des titres tels que Octopath Traveler, Triangle Strategy, mais aussi Bravely Default, ce qui est assez logique quand on sait que c'est la même équipe qui est derrière, à savoir la Team Asano. Square Enix se donne les moyens d'ailleurs de faire parler de son jeu, avec le déploiement d'une démo jouable gratuite disponible dès à présent sur Steam et le PlayStation Store. Elle donne accès à la première partie de trois des huit récits du jeu : le Far West, la Fin du Japon d'Edo, et le Futur lointain. Sachez d'ailleurs que si le jeu vous intéresse, il est possible de conserver les sauvegardes de la démo en basculant vers le jeu complet. Vous savez tout !