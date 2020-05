Life is Strange 2 : une démo disponible en streaming, voilà comment en profiter

Toutes les nouvelles aventures commencent avec un premier pas, et la démo vous permet de vous glisser dans la peau de Sean au début du jeu et d'explorer sa vie le jour où elle est mise sens dessus dessous", est-il précisé. On rappelle que la saison complète de Life is Strange 2 est disponible aussi bien en digital qu'en version physique sur Xbox One, PS4 et PC.





Square Enix s'est associé à la plateforme Polystream pour proposer une démo de Life is Strange 2 en streaming sur PC. C'est ce qu'annonce l'éditeur dans un communiqué, où il est indiqué qu'il suffit de se rendre sur le site officiel du jeu , de cliquer sur la case "Stream Demo" et de lancer le petit fichier téléchargé, pour accéder à la version d'essai. D'après ce que l'on nous explique dans le FAQ (où figure également la configuration minimale), une connexion de 30Mb/s est nécessaire, l'antivirus risque d'afficher un message d'alerte, et la progression ne sera pas conservée si l'on décide d'acheter la version complète du jeu.