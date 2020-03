Life is Strange 2 : la démo est disponible sur consoles et PC, la preuve en vidéo

Concernant un éventuel Life is Strange 3, DONTNOD Entertainment assurait en décembre dernier qu'il n'était pas contre l'idée. " La décision appartient à Square Enix, puisqu'ils possèdent les droits de la licence , avait souligné Michel Koch, le directeur créatif. En tant que créateurs, nous sommes vraiment satisfaits de ce format épisodique, et c'est particulièrement intéressant de réfléchir à des nouveaux personnages, à des nouvelles histoires. On aurait l'opportunité d'imaginer des nouvelles scènes, d'apporter quelque chose de frais aux joueurs au lieu de recycler les mêmes idées.



raconte l'histoire des frères Diaz, Sean (16 ans), et Daniel (9 ans), qui se voient contraints de s'enfuir de chez eux, dans la banlieue de Seattle, à la suite d'une tragédie qui changera leur vie à tout jamais, nous rappelle-t-on. La manifestation d'un incroyable pouvoir de télékinésie et ses conséquences pour Sean et Daniel compliquent encore davantage leur situation et pèsent sur leurs rapports."Concernant un éventuel Life is Strange 3, DONTNOD Entertainment assurait en décembre dernier qu'il n'était pas contre l'idée.La décision appartient à Square Enix, puisqu'ils possèdent les droits de la licenceEn tant que créateurs, nous sommes vraiment satisfaits de ce format épisodique, et c'est particulièrement intéressant de réfléchir à des nouveaux personnages, à des nouvelles histoires. On aurait l'opportunité d'imaginer des nouvelles scènes, d'apporter quelque chose de frais aux joueurs au lieu de recycler les mêmes idées.

Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de mettre les mains sur Life is Strange 2, seront certainement intéressés d'apprendre que la démo est dès à présent disponible en téléchargement sur Xbox One, PC et PS4. Dans son communiqué, Square Enix précise qu'en cas d'achat de la version complète, la progression pourra être conservée histoire de ne pas avoir à reprendre l'aventure depuis le début.Life is Strange 2 "