Les Schtroumpfs Flower Defense : Microids se lance dans le jeu de stratégie en VR et réalité mixte

L'annonce a été publiée par mégarde lundi dernier par Microids en personne, puis retiréd assez rapidement, mais comme chacun sait, Internet n'oublie rien. C'est pourquoi, nous vous avions déjà révélé l'existence du jeu il y a quelques jours sur Twitter, mais c'est désormais officiel, The Smurfs Flower Defense arrive en mai 2025 sur Meta Quest 2 et Meta Quest 3. Dans le communiqué envoyé par Microids, le nom du jeu ne fait aucune référence à la traduction française du mot "Les Schtroumpfs", et on ne parle que des 'Smurfs'. Si l'on ne sait toujours pas pourquoi la VF a été bannie, on sait en revanche que visuellement, on sera dans les productions les moins explosives du Meta Quest. Pas de bande annonce encore, mais des visuels qui effectivement donnent le sentiment d'une production avec un budget très serré, pour ne pas dire limité. Après, étant donné qu'il s'agira d'une expérience à mi-chemin entre réalité virtuelle et réalité mixte, on ne fera pas la fine bouche.







Concernant le gameplay, il est annnoncé qu'on va devoir défendre les Schtroumpfs en construisant des tours de défense et en activant des mécanismes pour survivre des attaques de Gargamel et d'Azraël. Il sera par ailleurs possible de changer de personnage et de passer de la Schtroumpfette, Tempête, le Schtroumpf à Lunettes et le Schtroumpf Farceur et d'utiliser leurs pouvoirs respectifs. Il y aura 20 Schtroumpfs à libérer et 3 boss (Gargamel, Azraël et le Cracoucass) à combattre, ce qui est un chiffre extrêmement faible. On attend la première vidéo pour en avoir le coeur net.