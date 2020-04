Les aventures de Tintin : Microids annonce le grand retour du célèbre reporter

Absent du paysage vidéoludique depuis 2011, Tintin va bientôt faire son grand come-back. En effet, les Français de Mircoïds annoncent avoir trouvé un accord avec la société Moulinsart qui détient les droits. Pour l'instant, on ignore comment s'appellera le jeu, ni même sur quel chapitre il s'appuiera, mais l'éditeur garantit que l'on retrouvera tous les personnages principaux de la série.



Le Capitaine Haddock et ses célèbres jurons seront donc bel et bien là, tout comme le lunatique Tryphon Tournesol ou les Dupond et Dupont. Le jeu devrait bien sûr s'adresser à tous les publics sur PC et consoles, comme le confirme Nick Rodwell qui administre la société Moulinsart.

Le développement d’un nouveau jeu PC et consoles dans un environnement ludique, immersif et interactif participe à la continuité de l’Aventure du plus célèbre des reporters. L’ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial . Microids est le partenaire idéal pour accompagner Tintin dans cette nouvelle aventure.