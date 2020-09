Left 4 Dead 2 : une nouvelle mise à jour après 11 ans, un trailer pour The Last Stand

11 ans après sa sortie initiale (en 2009), Left 4 Dead 2 va avoir droit à une toute nouvelle mise à jour, intitulée "The Last Stand" qui apportera une tonne de contenu. Prévue pour le 24 septembre, la mise à jour apportera pas moins de 20 nouvelles maps survival (le mode où on doit survivre à 2, face à des vagues successives de zombies), ce qui fera passer le total du jeu de 30 à 50 cartes. Certains aspects du jeu vont également avoir droit à un peu d'amour, notamment les animations des personnages qui ont été retravaillées, tandis que des punchlines encore jamais utilisées vont enfin résonner dans le casque des joueurs.

De nouvelles armes de corps-à-corps vont également arriver dans le jeu, dont une pelle et une fourche. Précisons que la mise à jour "The Last Stand" a été réalisée par un groupe de 30 membres de la communauté Left 4 Dead en coopération avec Valve Software, sachant que le développement aura tout de même pris près de 11 mois. The Last Stand sera disponible gratuitement pour tous les propriétaires d'une copie du jeu à partir du 24 septembre.