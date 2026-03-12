JeuxActuJeuxActu.com

Le remake Project Zero 2 Crimson Butterfly s'offre un trailer de lancement

Le remake Project Zero 2 Crimson Butterfly s'offre un trailer de lancement

Parmi les innombrables titres qui sortent en mars, il y a également le remake de Project Zero 2 Crimson Butterfly, disponible dès maintenant disponible sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series et PC via Steam. Bien entendu, cette nouvelle s'accompagne d'un trailer de lancement, qui rappelle ce qui nous attend dans cette histoire sordide. KOEI Tecmo essaie de relancer la hype autour de cette licence jadis respectée, mais qui a un peu disparu des radars. Mais il semblerait que des choses soient mises en place (graphismes retravaillés, contraste et lumières améliorés, sound design plus immersif, tout en conservant l’atmosphère terrifiante qui a fait la réputation de la série.



On y suit les jumelles Mio et Mayu Amakura dans le village hanté de Minakami, avec pour seule arme la Camera Obscura, ici enrichie de nouvelles fonctionnalités comme le zoom, la mise au point et des filtres pour mieux contrer les esprits vengeurs. Le jeu introduit aussi de nouveaux lieux à explorer et une fin inédite accompagnée de la chanson « Utsushie » de Tsuki Amano, ainsi que des histoires secondaires inédites pour approfondir l’univers. A noter qu'une démo gratuite est disponible pour se faire une idée avant de se lancer dans l’aventure complète, avec la possibilité de transférer sa progression. Bon à savoir.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 12 mars 2026
16:31


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Project Zero 2 Crimson Butterfly REMAKE : une démo et un nouveau trailer pour nous filer les chocottes KOEI Tecmo et le studio Team NINJA reviennent nous donner des nouvelles de leur Project Zero 2 Crimson Butterfly Remake, connu sous le nom de Fatal Frame 2 Remake aux Etats-Unis avec des infos et un nouveau trailer 'overview'. 28/01/2026, 09:33
Project Zero 2 Crimson Butterfly : un remake pour le plus apprécié de la saga Si vous aimez toujours les remasters et autres remakes, sachez que KOEI TECMO et le studio Team Ninja ont officialisé le développement de Project Zero 2 Crimson Butterfly Remake, attendu pour début 2026. 15/09/2025, 10:01



Project Zero 2 Crimson Butterfly REMAKE

Jeu : Survival Horror
Editeur : KOEI Tecmo
12 Mar 2026
12 Mar 2026
12 Mar 2026
12 Mar 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News