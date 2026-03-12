Le remake Project Zero 2 Crimson Butterfly s'offre un trailer de lancement

Parmi les innombrables titres qui sortent en mars, il y a également le remake de Project Zero 2 Crimson Butterfly, disponible dès maintenant disponible sur PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series et PC via Steam. Bien entendu, cette nouvelle s'accompagne d'un trailer de lancement, qui rappelle ce qui nous attend dans cette histoire sordide. KOEI Tecmo essaie de relancer la hype autour de cette licence jadis respectée, mais qui a un peu disparu des radars. Mais il semblerait que des choses soient mises en place (graphismes retravaillés, contraste et lumières améliorés, sound design plus immersif, tout en conservant l’atmosphère terrifiante qui a fait la réputation de la série.









On y suit les jumelles Mio et Mayu Amakura dans le village hanté de Minakami, avec pour seule arme la Camera Obscura, ici enrichie de nouvelles fonctionnalités comme le zoom, la mise au point et des filtres pour mieux contrer les esprits vengeurs. Le jeu introduit aussi de nouveaux lieux à explorer et une fin inédite accompagnée de la chanson « Utsushie » de Tsuki Amano, ainsi que des histoires secondaires inédites pour approfondir l’univers. A noter qu'une démo gratuite est disponible pour se faire une idée avant de se lancer dans l’aventure complète, avec la possibilité de transférer sa progression. Bon à savoir.