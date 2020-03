Insurgency Sandstorm : une map et deux nouvelles armes en approche

Alors qu'Insurgency Sandstorm va bientôt débarquer sur consoles, New World Interactive explique qu'une nouvelle mise à jour va prochainement être déployée. Cette dernière sera préalablement disponible sur les serveurs de test, et ce, dès ce soir (18h) et jusqu'au lundi 9 mars à 9h. Pour pouvoir essayer ce contenu en avant-première, il suffit de télécharger le "community test environment" via Steam. Ceux qui effectueront l'opération pourront ensuite découvrir la map Power Plant en exclusivité, et prendre en main les fusils Ace 52 et Tavor 7.



Sachez que cette mise à jour complète ajoutera quatre nouvelles maps (en plus de Power Plant) pour le mode "Domination", à savoir Precint, Outskirts, Refinery et Summit. Pour plus d'infos sur Insurgency Sandstorm, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre test disponible à cette adresse.