Insurgency Sandstorm : le jeu repoussé sur PS4 et Xbox One, une sortie sur PS5 et Xbox Series X ?

Focus Home Interactive et New World Interactive viennent de nous annoncer que la sortie d'Insurgency : Sandstorm a été repoussée sur PS4 et Xbox One. Les joueurs console vont donc devoir prendre leur mal en patience. Initialement prévu pour arriver le 25 août prochain, le titre arrivera finalement plus tard, sans qu'aucune date définitive n'ait été mentionnée. Dans son post sur Twitter, le studio de développement nous explique vouloir optimiser parfaitement son titre sur les machines actuelles, mais aussi tirer profit de la puissance des PS5 et Xbox Series X, afin de pouvoir proposer une expérience de jeu qui se rapproche de celle sur PC. Rappelons qu'Insurgency : Sandstorm est disponible sur PC depuis décembre 2018, et que notre test est disponible à cette adresse.

An important update about Insurgency: Sandstorm's console launch. pic.twitter.com/5LzrHLABW2 — Insurgency (@InsurgencyGame) 19 juin 2020