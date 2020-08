Hood Outlaws & Legends : des braquages en multi sur PS5 et XSX, la vidéo

Plusieurs jeux tiers étaient présents lors du State of Play, et c'est le cas de la dernière nouveauté de Focus Home Interactive, à savoir Hood : Outlaws & Legends. Prévu sur PC, ainsi que sur les consoles actuelles et next' gen, ce jeu à l'ambiance médiévale va opposer deux équipes de joueurs, qui devront réaliser le braquage parfait dans un environnement rempli de gardes meurtriers. L'idée de ce nouveau jeu de Sumo Digital est similaire à celle de la série Payday, en proposant aux joueurs d'opérer furtivement, et de s'infiltrer dans les forteresses, ou de la jouer bourrin en fonçant dans le tas tête baissée. Comme on peut le voir dans le trailer ci-dessous, l'ambiance semble particulièrement léchée, et on a hâte d'en savoir plus. Hood : Outlaws & Legends sortira en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X donc.