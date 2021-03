Hood Outlaws & Legends : la Chasseuse se montre en vidéo, elle maîtrise l'infiltration

On rappelle que Hood Outlaws & Legends proposera de base quatre classes (avec le Cogneur et le Mystique), et qu'il est disponible en précommande. L'intérêt ? Pouvoir profiter du jeu trois jours avant sa sortie officielle (le 7 mai au lieu du 10, donc) et de tout un tas de bonus. Le jeu est prévu sur



PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC. a capacité ultime est le Voile, la rendant pratiquement invisible et complètement indétectable aux yeux des gardes. Elle lui confère des avantages uniques pour l’infiltration, lui permettant d’atteindre la chambre forte avec facilité ou d’assassiner les lignes arrières des ennemis avec une efficacité redoutable." Puisque Hood Outlaws & Legends, c'est aussi de la coopération, les partenaires de la Chasseuse ne pourront pas être marqués par les ennemis lorsqu'elle se servira de sa grenade fumigène, et verront même leur visibilité être entravée.On rappelle que Hood Outlaws & Legends proposera de base quatre classes (avec le Cogneur et le Mystique), et qu'il est disponible en précommande. L'intérêt ? Pouvoir profiter du jeu trois jours avant sa sortie officielle (le 7 mai au lieu du 10, donc) et de tout un tas de bonus. Le jeu est prévu sur

profite de ses éliminations rapides, de sa magie d’invisibilité et de ses grenades fumigènes pour semer la terreur en infiltrant et assassinant sur le terrain, nous raconte-t-on. Son arme principale est une arbalète modifiée capable de tirer des salves mortelles de trois carreaux très efficaces à courte et moyenne portée."Il est également mentionné que "s