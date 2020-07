Hello Neighbor 2 : le jeu annoncé sur Xbox et PC, un 1er trailer avec du gameplay dedans

C'est dans le cadre du pré-show du Xbox Games Showcase que tinyBuild a officialisé le développement de Hello Neighbor 2 sur Xbox One, Xbox Series X et PC. Dans cette suite, le joueur devra incarner Quentin, un reporter local enquêtant sur la disparition soudaine de plusieurs habitants de Raven Brooks, dont M. Peterson qui n'a plus donné signe de vie depuis les événements du premier épisode. Ses investigations le mèneront tout droit vers une maison abandonnée où rôde une présence inconnue.Si les fans de Hello Neighbor sont déjà familiers avec cette demeure, les développeurs annoncent qu'il sera cette fois-ci possible d'explorer la bourgade de Raven Brooks, pour récupérer notamment tout un tas d'objets. Ces derniers seront précieux pour échapper à l'I.A. qui traquera Quentin, sachant qu'elle sera moins prévisible que dans l'épisode précédent. En effet, elle sera capable de réagir en fonction des actions menées par le joueur.Enfin, si la sortie de Hello Neighbor 2 est prévue pour 2021, une Alpha est dès à présent disponible sur PC via Steam.