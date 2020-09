Hello Games : les créateurs de No Man's Sky sur un nouveau jeu, il sera aussi ambitieux

Alors que The Last Campfire n'est sorti que la semaine dernière (27 août), Hello Games ne compte pas chômer pour autant si l'on en croit Sean Murray. En effet, l'homme fort du studio a confirmé à nos confrères de Polygon qu'une partie des équipes était à l'oeuvre sur leur prochain titre majeur. Aucun détail n'a filtré bien évidemment, mais le bonhomme a quand même confié que le titre en question serait aussi ambitieux que No Man's Sky.Si le contenu de ce dernier était décevant au moment de sa sortie, il faut bien admettre que Hello Games s'est rattrapé depuis, en multipliant notamment les mises à jour. Durant le même entretien, Sean Murray n'a pas caché que le lancement compliqué de No Man's Sky, et les critiques qui ont suivi, ont mis un coup au moral des troupes. "Ce fut une période très compliquée, une expérience que je ne souhaite plus revivre", a-t-il avoué.On peut donc s'attendre à ce que le prochain jeu de Hello Games profite de ces moments délicats pour bénéficier d'un meilleur démarrage.