Handball 21 : les premières infos sont là, une fenêtre de sortie et un court trailer

Il n'aura donc pas été nécessaire d'attendre la NACON Connect (fixée au 7 juillet prochain) pour découvrir les premières images de Handball 21. En effet, l'éditeur français vient tout juste de dévoiler un court trailer du jeu, en rappelant que la série n'avait plus fait parler d'elle depuis maintenant quatre ans. D'après ce que l'on nous explique, les utilisateurs disposeront d'un contenu sous licence complet, à savoir quatre championnats majeurs européens ainsi que plusieurs de 2ème division, pour un total de 1600 sportifs représentés dans le jeu. On pourra incarner des joueurs tels que Nikola Karabatic, Valero Rivera ou encore Melvyn Richardson.En plus des habituels modes solo (avec lequel on peut créer sa propre équipe et recruter des joueurs) et multi (local ou en ligne), la Ligue fera son apparition. Elle "permettra de suivre la carrière d’un sportif mais aussi de manager son équipe", est-il indiqué. Côté gameplay, les joueurs bénéficieront de nouvelles options de jeu telles que la défense tactique, ou encore la possibilité de créer des combinaisons, sans oublier l'I.A. qui a été repensée."Les stades ont été entièrement retravaillés, les modèles 3D des joueurs et les animations ont bénéficié de motion capture pour améliorer le réalisme", indiquent par ailleurs les développeurs d'Eko Software, qui ne cachent pas avoir sollicité des experts de la discipline pour Handball 21. Il faudra patienter jusqu'au mois novembre pour voir le résultat, le jeu étant attendu sur Xbox One, PC et PS4.