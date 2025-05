Half-Life 3 : le jeu serait terminé et pourrait sortir en 2025, un insider se mouille

Cela pourrait être le plus gros événement de l’année vidéoludique, ou un nouvel épisode d’un feuilleton qui dure depuis presque deux décennies. D’après Tyler McVicker, insider bien connu de l’écosystème Valve, Half-Life 3 serait non seulement bien réel, mais surtout « jouable de début à la fin » selon ses propos. Oui, vous avez bien lu, le projet le plus mythique de l’histoire du jeu vidéo moderne, plus fantasmatique encore que Shenmue III ou The Last Guardian, serait prêt à entrer en phase finale de production.





Half-Life 3, la plus grande arlésienne du jeu vidéo

Le projet, longtemps dissimulé sous le nom de code HLX, aurait atteint un niveau de maturité sans précédent, selon McVicker, qui a livré ces informations explosives lors d’un live « Ask Me Anything » sur sa chaîne YouTube. Mieux encore, une annonce officielle pourrait intervenir dès cet été (troisième trimestre), avec une sortie envisagée d’ici la fin 2025, probablement en hiver. McVicker ne tourne pas autour du pot et l'affirme en toute décontraction en réponse à son chat : Half-Life 3 n’est pas un jeu VR, mettant ainsi fin à certaines spéculations qui faisaient suite au très immersif Half-Life Alyx. Non, Half-Life 3 serait bien un retour aux fondamentaux, dans un format traditionnel, jouable sur écran classique, avec clavier/souris ou manette. Une décision stratégique qui semble dictée autant par la volonté de renouer avec le public historique que par les leçons tirées du relatif cloisonnement de l’expérience Alyx.







À ce jour, Valve n’a pas encore officialisé le projet, mais les signaux se multiplient. Un rapport crédible datant de l’été dernier faisait déjà état d’assets dataminés et de fragments de code liés à Half-Life, appuyés par des fuites en provenance d’un comédien impliqué dans un projet baptisé HLX. McVicker, qui refuse d’en dire trop sur le scénario pour ne pas gâcher l’expérience, affirme néanmoins que le jeu serait désormais « content-locked » ou « mechanic-locked », autrement dit stabilisé dans sa structure et en phase d’optimisation. Il précise aussi que le système de génération procédurale, souvent mal compris, ne concernerait pas la géométrie des niveaux mais plutôt le placement dynamique des entités, à la manière d’un AI Director sous stéroïdes, à la Left 4 Dead 2. Un système pensé pour renouveler les rencontres et les objets, sans toucher au cœur narratif de l’expérience.





Portal, Chell et l’après-Half Life 3

Dans une dernière révélation croustillante, McVicker laisse entendre que Chell, l’héroïne muette de Portal, pourrait apparaître dans Half-Life 3, dans un univers partagé qui prendrait enfin corps. Il évoque également la forte volonté d’Erik Wolpaw de lancer Portal 3, projet qui pourrait succéder à Half-Life 3, à condition que les vétérans de Valve ne prennent pas leur retraite d’ici là. Bien sûr, Valve n’a rien confirmé officiellement, et dans l’univers de Gabe Newell, tant que les mots ne sortent pas directement de sa bouche, tout peut encore basculer. Rappelons que Half-Life 3 a déjà existé, en 2013-2014, sous une forme radicalement différente, inspirée de Left 4 Dead, avec des niveaux générés aléatoirement. Ce projet avait été avorté, à l’époque, à cause de l’immaturité du moteur Source 2. Aujourd’hui, ce moteur est robuste, et l’équipe semble plus que jamais décidée à livrer la suite que des millions de joueurs attendent depuis… 2007. Et ouais, ça fait une éternité...