GreedFall : le jeu débarque sur PS5 et Xbox Series X|S avec du contenu en plus

Actuellement disponible sur PC, PS4 et Xbox One, GreedFall va donc prochainement arriver sur les consoles de neuvième génération, apportant au passage du contenu additionnel dans ses bagages. Le RPG de Spiders ne dispose pas encore de date de sortie ferme sur PS5 et Xbox Series X|S, mais on imagine que l'attente ne devrait plus être trop longue, Focus Home Interactive ayant officiellement annoncé l'info. Sorti initialement en septembre 2019, le jeu a connu un joli succès puisque le million de ventes a été dépassé en août 2020. Pour plus d'infos sur GreedFall, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse.