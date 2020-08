GreedFall : le jeu bat un nouveau record de vente !

Spiders Studio et Focus Home Interactive nous annonce que le RPG GreedFall vient de passer un cap symbolique, en battant un nouveau record de ventes. Le dernier-né du studio de Jehanne Rousseau vient donc de passer le million de copies vendues, ce qui est une sacrée réussite pour un titre de cette envergure. Sorti en septembre 2019, le jeu est actuellement disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et il fait le bonheur des amateurs de belles histoires. D'ailleurs, vous pouvez en apprendre plus sur ce très joli titre en allant faire un tour sur le test de la rédaction qui se trouve à cette adresse.