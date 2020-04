Granblue Fantasy Versus : un portage du jeu sur PS5 ? La réponse du directeur créatif

Salué par la critique et les puristes de la baston, Granblue Fantasy Versus est parvenu à se faire un nom parmi les poids lourds du genre. Il faut dire que sur le plan visuel, les coups de crayon d'Arc System Works forcent le respect (comme d'habitude), sans oublier le gameplay qui regorge de quelques finesses bien pensées. Naturellement, avec l'arrivée prochaine des machines next-gen, on se demande si le studio japonais serait enclin à porter le jeu sur PS5. Interrogé sur le sujet par nos confrères de GamingBolt , Tetsuya Fukuhara a un avis bien tranché sur la question."Je suis intéressé par les temps de chargement plus courts qu'offre la PS5, a confié le directeur créatif du jeu qui officie chez Cygames, le détenteur de la licence. Cela dit, je ne vois pas en quoi le portage de Grandblue Fantasy Versus sur la console permettrait d'améliorer l'expérience de jeu ; ce n'est pas quelque chose que considère pour le moment. Par contre, si nous devions développer un second épisode à l'avenir, on pourrait alors la sortir à la fois sur PS4 et PS5."Effectivement, sur le papier, développer un Granblue Fantasy Versus 2 capable d'exploiter réellement les capacités de la PS5 paraît beaucoup plus pertinent. En attendant de savoir si une suite verra le jour ou non, on rappelle que Granblue Fantasy Versus est disponible sur PS4 et PC depuis le mois dernier.