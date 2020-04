Granblue Fantasy Versus compte plus de 350 000 exemplaires dans le monde. C'est en effet ce qu'annonce fièrement Cygames (le détenteur de la franchise) sur Twitter, en précisant que ce chiffre inclus à la fois les versions physiques envoyées aux revendeurs et les ventes digitales. On rappelle que le jeu est développé par Arc System Works qui, actuellement, est accaparé par Guilty Gear : Strive.







Enfin, dans son tweet, Cygames souligne qu'en plus du personnage Zooey qui arrivera le 28 avril prochain (séparément contre 6,99€, ou via le Character Pass contre 29,99€), d'autres mises à jour son prévues. Le contraire nous aurait étonné.



Disponible sur PS4 et PC depuis le mois dernier,