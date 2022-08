Gothic 1 Remake : une version modernisée plus de 20 ans après, 1er trailer en 4K

THQ Nordic a bien l'intention de faire revivre des gloires passées. Après le premier trailer de gameplay de Outcast 2, voilà que l'entreprise annonce le remake du premier Gothic, RPG sorti il y a plus de 20 ans, en 2001. Baptisé simplement Gothic 1 Remake, ce titre est développé par Alkimia Interactive qui compte sortir le jeu sur PC, PS5 et Xbox Series. Un premier trailer, sans gameplay, a été dévoilé afin de montrer les capacité de ce moteur 3D maison où l'on peut s'imprégner de l'ambiance assez sombre de cette mine où l'on y fera quelques rencontres peu plaisantes, notamment chez les arachnophobes. L'histoire nous permettra de retrouver le royaume de Myrtana qui va se faire envahir par des Orcs et son roi, Rhobar II, va forcer tous les prisonniers à travailler dans les mines de Khorinis pour fabriquer des armes pour lutter contre l'envahisseur. Pour éviter toute mutinerie, le roi fait appel à des magiciens qui créent un champ magnétique autour des mines. Mais comme chacun sait, un grain de sable va venir enrayer l'engrenage et les prisonniers vont devenir incontrôlables. Le joueur va se retrouver dans la peau du Héros Sans Nom, qui n'est autre qu'un prisonnier qui va se libérer de ses chaînes. THQ Nordic précise que ce Gothic 1 Remake sera une restauration fidèle du jeu d'origine, mais que le gameplay a été modernisé pour s'adapter aux canons d'aujourd'hui. Il n'y a pas de date de sortie communiquée à ce stade autrement...