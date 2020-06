Goodbye Volcano High : un premier trailer sur PS5 pour ce jeu façon teen movie

Parmi les annonces de jeux indépendants faits lors de la conférence de Sony, on a pu remarquer la présence de Goodbye Volcano High, une sorte de teen movie en jeu vidéo qui s'est offert un trailer sur PS5. Dans ce jeu, on incarnera Fang, un dinosaure anthropomorphe qui termine ses années lycées et s'apprête à rentrer à la fac. Entre études et amour, la bande d'amis aimerait également percer dans la musique grâce à leur groupe. Cette aventure narrative pleine de sentiments sortira en 2021 sur PC (via Steam), PS4 et PS5.