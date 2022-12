God of War : un mod où Mbappé corrige Messi pour faire oublier la finale de la Coupe du Monde

Baldur

Alors que le peuple français se remet doucement de la défaite de l'équipe de France de football hier face à l'Argentine, certains personnes n'ont toujours pas réussi à digérer l'issue de ce match malgré tout incroyable. C'est d'autant plus compréhensible une fois que l'on tombe sur la vidéo des vestiaires de l'équipe argentine qui se moque allègrement de Kylian Mbappé juste après leur victoire. Emiliano Martínez qui demande à ses coéquipiers une seconde de silence pour se payer la tête du numéro 10 de l'Equipe de France, en faisant une danse à moitié dénudé, il y a de quoi prendre la rage. Aussi, pour calmer les esprits, mais aussi se défouler, la chaîne YouTube "MH AnimationStudio" a décidé de détourner le premier combat qui oppose Kratos à Baldur dans le GOD OF WAR de 2018, en remplaçant notre dieu de la guerre par Mbappé, et le fils d'Odin par Lionel Messi. C'est grâce à un mod de la version PC que ce détournement est évidemment possible, sachant qu'il a été réalisé en même pas 24 heures pour un rendu plutôt satisfaisant. La hâche Leviathan de Kratos a été remplacée par un ballon de football entre les mains de Kylian Mbappé, et on a même droit à des Trophées en lien avec la Coupe du Monde. Parfait. La suite, on la connaît,Messi se prend une rouste et se fait même déboîter les cervicales à la fin de l'affrontement.