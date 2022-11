Glaciered : une 1ère vidéo de gameplay, les nostalgiques d'Ecco the Dolphin hypés

65 millions d'années après l'extinction de l'Humanité. Notre avatar appartient à un genre qui descend des oiseaux et qui est parvenu à s'adapter aux conditions extrêmes imposées par l'Hiver Éternel. Lors de son périple dans les eaux glacées, il aura la possibilité de développer des compétences à la fois passives et actives (nager plus vite, créer des lames de cristal entr autres) , ce qui lui permettra de faire face aux nombreux prédateurs peuplant les abysses et d'explorer les environs. Enfin, n'oublions pas que le jeu usera de la 8K pour la modélisation des personnages et sera compatible avec certaines fonctionnalités des GeForce RTX de NVIDIA ( ray-tracing et DLSS par exemple).



Glaciered est attendu sur PC à une date encore inconnue.