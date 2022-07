Glaciered : un jeu qui se déroule après l'extinction de l'Humanité annoncé sur PC, un 1er trailer glacial

Le développeur indépendant japonais Studio Snowblind profite de la période estivale relativement calme pour annoncer Glaciered, un jeu se déroulant 65 millions d'années après l'extinction de l'Humanité. Si les glaciers ont transformé la Terre en une sorte d'énorme boule de neige, il n'empêche qu'une nouvelle forme de vie s'est dévelopée sous les océans à la surface congelée. D'ailleurs, le joueur devra incarner un Tuai, une espèce descendant des oiseaux qui est parvenue à s'adapter aux conditions extrêmes imposées par l'Hiver Éternel.Notre personnage sera opposé à des prédateurs, l'occasion de se familiariser avec le système de combat dont les mécaniques permettront d'atteindre les ennemis aussi bien à distance qu'au corps-à-corps. On nous promet aussi des capacités à la fois actives et passives, comme la possibilité de créer des lames de cristal ou de nager encore plus vite. Il est également précisé que le Tuai est doué pour maîtriser le chaud et le froid, ce qui devrait sans doute servir aussi bien lors des affrontements que pour explorer les environs. Enfin, sur le plan technique, Glaciered profitera de la 8K quant à la modélisation des personnages, et sera compatible avec bon nombre de fonctionnalités propres aux GeForce RTX de NVIDIA, ray-tracing et DLSS inclus.Le jeu est attendu sur PC à une date encore inconnue.