Generation Zero : un 2e DLC majeur baptisé "FNIX Rising", un trailer et des infos

Les possesseurs de Generation Zero seront sans doute intéressés d'apprendre que Systemic Reaction compte dégainer une seconde extension majeure, comme l'indique le site officiel du jeu . D'après ce que l'on nous explique, l'add-on arrivera d'abord sur PC le 23 juin prochain - au prix de 8€ - avant de débarquer sur Xbox One et PS4 dans le courant de l'été. L'histoire se déroulera six semaines après les événements survenus dans "Alpine Unrest", les robots ayant construit de mystérieuses structures pour des raisons inconnues.Le DLC contiendra 10 missions principales (qui permettront de faire connaissance avec des nouveaux protagonistes), autant de quêtes annexes, ainsi qu'une nouvelle variante pour l'Harvester. A noter qu'une mise à jour accompagnera tout ça pour introduire du contenu gratuit ; deux nouvelles armes blanches, des nouvelles possibilités de crafting et des défis supplémentaires sont prévus.On rappelle que Generation Zero est sorti le 26 mars 2019 sur Xbox One, PC et PS4.