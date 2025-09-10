Garfield Kart 2 All You Can Drift : le Mario Kart de Microids est disponible, ses atouts dévoilés en vidéo

Si Garfield est célèbre pour sa fainéantise légendaire et son amour des lasagnes, il semble avoir trouvé un deuxième souffle sur les circuits de karting, et ça c'est grâvce à Microids. D'ailleurs, Garfield Kart 2 All You Can Drift, développé par Eden Games, est disponible depuis aujourd'hui, le 10 septembre 2025 sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et PC. Forcément, on se dit que face à la concurrence qui sévit (Mario Kart World, Sonic Racing Crossworlds), ça va être difficile pour le titre d'exister, mais avec le renommée de la licence et sur un malentendu, Madame Michu peut tomber dessus après avoir acheté sa bavette au rayon frais. Dans tous les cas, le jeu rassemble la bande complète, à savoir Garfield, Odie, Nermal, Jon et autres figures emblématiques, chacun avec sa propre personnalité et ses capacités particulières.







Le jeu compte 8 personnages jouables (oui, c'est famélique) qui permettent néanmoins de varier les stratégies, tandis que la personnalisation des karts (pare-chocs, roues, aileron et peinture) offre un contrôle esthétique et technique complet, idéal pour affirmer son style sur la piste. Côté gameplay, Eden Games a prévu que les circuits traverseront trois univers distincts — pirate, western et détective — chacun regorgeant de raccourcis, de pièges et d’objets bonus capables de bouleverser le classement en un instant. Le jeu met également l’accent sur la convivialité : jusqu’à 8 joueurs en ligne ou 4 en écran partagé peuvent s’affronter, faisant de Garfield Kart 2 un titre parfait pour les soirées entre amis ou en famille. Là où le premier épisode pouvait sembler anecdotique, ce second volet montre un effort clair pour enrichir l’expérience : univers plus variés, personnalisation plus poussée, et multijoueur renforcé. Reste à savoir si le jeu tiendra la route, mais malheureusement, on ne sera pas en mesure de vous le dire...











