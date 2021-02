Project Gaia : après six ans de développement, Electronic Arts annule le jeu, des employés se confient

Star Wars Battlefront II se sont greffés sur le projet mais des tensions sont rapidement apparues, ce qui a conduit au départ de certains cadres chez Ubisoft pour y occuper des postes clés.



A priori, l'annulation de Gaia ne devrait pas impacter plus que ça Motive Studios qui continuera donc d'épauler Electronic Arts sur plusieurs projets. Compte tenu qu'il y en aurait au moins 35 dans les tuyaux, il y a de quoi faire, effectivement.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Electronic Arts traverse une sérieuse zone de turbulence. En effet, après l'annulation d'Anthem Next et le changement de cap de Dragon 4 - qui, finalement, devrait être un jeu exclusivement dédié au solo - on apprend que l'éditeur américain a pris une autre décision majeure concernant cette fois-ci Motive Studios. En effet, Jason Schreier ( Bloomberg ) s'est fendu d'un papier pour faire savoir qu'après six ans de développement, Gaia a été annulé. C'est vrai que le jeu n'avait jamais été annoncé de manière formelle, mais quelques images conceptuelles avaient tout de même été dévoilées lors de l'EA PLAY 2020.Sans surprises, certaines sources ont confié à Jason Schreier que le développement du jeu avait été particulièrement chaotique, et qu'il a même été nécessaire de reprendre le chantier à zéro à un moment donné. En 2018, des développeurs de