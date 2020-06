Frostpunk : un trailer glacé pour l'extension "On the Edge"

Teasée sous la dénomination "Project TVADGYCGJR", la nouvelle extension de Frostpunk se précise via un tout premier trailer. Finalement, elle s'appellera "On the Edge". Les événements de ce tout nouveau contenu se dérouleront après qu'une nouvelle tempête a frappé New London, à la fin de la campagne solo. Bien que la colonie et ses habitants aient survécu au blizzard, les choses ne vont pas bien pour autant. L'extension proposera en effet une nouvelle map bien plus désolée et où le joueur sera confronté à des challenges inédits à travers nouveau scénario.



Reste à savoir quand 11bit Studios dégainera "On the Edge", puisque l'extension ne dispose pour l'instant d'aucune date de sortie, si ce n'est un vague "été 2020".