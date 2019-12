Frictional Games : les créateurs d'Amnesia et de SOMA teasent leur prochain jeu

Si l'on savait déjà que Frictional Games était à l'oeuvre sur deux nouveaux jeux, le studio suédois a décidé de passer la seconde. En effet, nos confrères de PCGamesN font remarquer qu'il vient de lancer le site teaser nextfrictionalgame.com où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en dehors de ce mystérieux clignotement au centre de l'écran. Reste maintenant à savoir de quel projet il s'agit : celui orienté horreur comme Amnesia et SOMA, ou bien celui supposé être plus conceptuel. Concernant ce dernier, les équipes ont d'ailleurs décidé de s'octroyer un délai de développement plus long que d'habitude, afin de proposer aux joueurs la meilleure expérience possible.De toute façon, compte tenu du succès critique et commercial des jeux sus-cités, on peut comprendre qu'elles souhaitent prendre leur temps.