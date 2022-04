Fort Boyard 2022 : premières images et nouvelles épreuves, tous les détails du jeu vidéo

Licence annuelle et valeur sûre commerciale du catalogue de Microids, Fort Boyard fera son grand retour en 2022. L'éditeur français vient d'officialiser son existence aujourd'hui et nous révèle surtout que le jeu sera dans les bacs dès le 23 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, sauf que seules les versions PlayStation et Switch auront droit à une sortie physique, les autres étant uniquement vendues en digital. Une façon plutôt maligne de faire des économies afin d'éviter les invendus sur des plateformes soit habituée au dématérialisé, soit moins puissantes en termes de ventes dans l'Hexagone, vous m'aurez compris. Autrement, cette nouvelle édition de Fort Boyard sera l'occasion d'intégrer de nouveaux composants dans cette formule bien connue de la saga, avec la possibilité cette année de voyager dans le temps avec des épreuves mythiques de l'émission télé et des tenues kitsch des années 90. Une nouvelle épreuve, la fameuse cuisine de Willy Rovelli, fera ses débuts cette année, avec sans doute des mets disgracieux et peu appétissants à engloutir le plus vite possible.







Pour le reste, on sera en terrain connu avec pas moins de 44 épreuves inspirées de l’émission télévisée, comme les Revolvers, la Momie, le Temple Maudit ou encore le Clou Géant. Les personnages iconiques de l'émission tels que le Père Fouras, Willy Rovelli, la Juge Blanche, Passe-Partout ou bien encore les Maîtres du Temps seront présents, tandis qu'il sera possible de créer sa propre équipe, façonner son cri de guerre et jouer en famille ou entre amis. Espérons que ce nouvel opus soit de meilleure facture que les précédents, même si l'on sait que c'est toujours Balio Studio qui est aux commandes et que visuellement, il ne faudra pas s'attendre à des miracles... Allez, place aux premières images de ce Fort Boyard 2022.