Football Manager 2021 : le jeu fait tomber un record de vente, le million, le million

Sorti le 24 novembre 2020 sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, iOS en Android, Football Manager 2021 était visiblement par sa communauté. A en croire le tweet de Miles Jacobson, le patron du studio Sports Interactive, le jeu s'est déjà écoulé à plus d'un million exemplaires, ce qui en fait le meilleur lancement de la franchise. Pas étonnant quand on sait que plus de 900 000 joueurs se sont connectés la semaine dernière pour lancer une partie, chiffre communiqué par SEGA. En revanche, ni l'éditeur japonais ni le studio britannique de détaille le nombre de ventes par plateforme. Il aurait été intéressant de savoir si le jeu se vend mieux sur PC ou appareils mobiles. En attendant, vous pouvez retrouver notre test complet à cette adresse.







At some point yesterday, #FM21 became our fastest ever series of games to reach 1m copies activated.

I'm guessing you're getting value for money from it, as over 900k of you played it last week!

I hope you're finding some solace & company from the game world you escape into.

