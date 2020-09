Football Manager 2021 : après 13 ans d'absence, la série fait son grand retour sur les consoles Xbox

élaborée à partir de la série

parfaitement optimisée pour la manette Xbox. Par ailleurs, on nous assure que le jeu " sera disponible sur le Xbox Store dans une version numérique Play Anywhere qui permet aux joueurs de partager leurs sauvegardes entre leur console Xbox et leur PC sous Windows 10."



En attendant, l'éditeur japonais affirme que Football Manager 2021 débarquera sur PC le 24 novembre prochain. Le titre "offre une nouvelle approche du rôle de manager , en ajoutant des outils lui permettant de développer sa personnalité et ses talents, est-il précisé dans le communiqué. Les nombreuses additions et mises à jour offrent un niveau d’authenticité accru ainsi que de nouvelles couches de profondeurs et de dramaturgie." Les développeurs s'engagent à dévoiler les nouvelles fonctionnalités pensées pour cette mouture dès début octobre.







Par ailleurs, on apprend que jusqu'au lancement, tous ceux qui précommanderont Football Manager 2021 chez un revendeur numérique agréé par SEGA recevront une réduction de 10%, et pourront accéder au jeu deux semaines avant sa sortie officielle. "L es campagnes solo lancées durant cette période pourront être poursuivies dans la version finale, nous promet-on. Cet Accès Anticipé sera disponible pour la première fois sur l’Epic Games Store, ainsi que sur Steam."



La firme de Haneda n'oublie pas d'évoquer Football Manager 2021 Touch qui sortira sur Nintendo Switch (décembre), PC, iOS et Android, et sera remis gratuitement sur PC aux joueurs possédant déjà Football Manager 2021 sur la même plateforme. Enfin, Football Manager Mobile 2021 ne sortira que sur Android et iOS. Là encore, on nous garantit de plus amples informations seront distillées à partir du mois prochain.

Treize ans après la sortie de Football Manager 2008 sur Xbox 360, la licence de Sports Interactive est sur le point de faire son grand retour sur les consoles Xbox. C'est en effet ce qu'annonce SEGA par le biais d'un communiqué officiel, où il est indiqué que Football Manager 2021 Xbox Edition sortira avant la fin de l'année non seulement sur Xbox One, mais aussi sur Xbox Series X et Xbox Series S. D'après ce que l'on nous explique, cette version a étéTouch et sera