Farming Simulator 19 : la grosse extension "Alpine Farming" montre son contenu en vidéo

L’Édition Premium débarquera le même jour en version digitale sur PC et en boutique pour toutes les plateformes pour la première fois", est-il précisé. On rappelle qu'en dématérialisé, cette déclinaison Premium (39,99€) contient non seulement le jeu de base, mais aussi 10 packs de contenu additionnel, dont les extensions Alpine Farming et Platinum. Mieux, si l'on opte pour la version physique, on a droit en prime à un artbook de 72 pages.



Enfin, au cas où, n'oublions pas que l'on peut se procurer chaque DLC séparément, ou alors via le Season Pass (49,99€, 33,49€ sur le PlayStation Store jusqu'au 6 août inclus).





Farming Simulator 19, comme en témoigne le trailer d'aujourd'hui consacré à l'extension "Alpine Farming". Qualifiée de "massive" par Focus Home Interactive, elle "offre un tout nouvel environnement alpin dans lequel vous prendrez le contrôle de plus de 30 véhicules authentiques et machines agricoles de marques leaders telles que Aebi, Lindner, Pöttinger, Rigitrac, SIP et bien plus encore." Bien évidemment, tout ça permettra de profiter d'activités inédites en montagne.Dans le communiqué, il est indiqué que l'add-on, dont la sortie est fixée au 12 novembre, est dès à présent disponible en précommande sur PC au prix de 19,99€, sachant qu'il est aussi prévu sur PS4 et Xbox One. "